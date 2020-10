Trump sorgt mit Ausfahrt für Kritik

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat trotz seiner Covid-19-Erkrankung das Krankenhaus für kurze Zeit verlassen, um Anhänger auf der Straße zu grüßen. Auf Videos ist zu sehen, wie Trump aus einem Auto heraus seinen Fans zuwinkt. Mit ihm saßen mindestens zwei Personen in dem Fahrzeug. Einer seiner Ärzte kritisierte die Aktion scharf und sagte, auch die Begleiter müssten jetzt für 14 Tage in Quarantäne. Der demokratische Senator Schatz beschuldigt Trump, er gefährde seine eigenen Sicherheitsleute. Zuvor hatte der US-Präsident in einem Twitter-Video eingeräumt, dass er aus seiner Ansteckung viel gelernt habe. Gestern äußerten seine Ärzte die Hoffnung, dass Trump heute aus dem Krankenhaus entlassen werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 07:00 Uhr