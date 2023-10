Trump soll in Betrugsprozess aussagen

New York: Im Betrugsprozess gegen Donald Trump soll der frühere US-Präsident selbst in den Zeugenstand. Seine Aussage ist für den 6. November vorgesehen. Trumps erwachsene Kinder Ivanka, Eric und Donald Trump Jr. sollen ebenfalls aussagen. Und zwar schon in der kommenden Woche, wie die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt hat. Trump wird vorgeworfen, über Jahre hinweg die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums zu hoch angegeben zu haben. Dadurch habe er sich bessere Konditionen für Versicherungen und Kredite gesichert. Trump bestreitet jegliches Fehlverhalten und bezeichnete den Prozess als politisch motiviert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 10:00 Uhr