Trump sieht Wahlsieg als sicher

04.11.2020 08:45 Uhr

Washington: Für US-Präsident Trump ist der Wahlsieg so gut wie gesichert. Im Weißen Haus sprach er von einem unglaublichen Vorsprung der Republikaner in Schlüsselstaaten wie Pennsylvania, der vom demokratischen Herausforderer Biden nicht mehr einzuholen sei. Wörtlich sagte Trump: "Wir haben diese Wahl gewonnen". Zugleich kündigte er an, vor dem Obersten US-Gericht gegen das derzeitige Briefwahlrecht zu klagen. Dieses erlaubt, dass Stimmen noch Tage nach der Wahl ausgezählt und gewertet werden, wenn der Umschlag spätestens das Datum des Wahltages trägt. Zuvor hatte sich auch Biden öffentlich geäußert und sich siegessicher gegeben. Er sehe sich auf Kurs, die Wahlen zu gewinnen, sagte er. Nach derzeitigem Stand liefern sich Trump und Biden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der TV-Sender CNN gibt die Zahl der Wahlleute für Biden derzeit mit 220, für Trump mit 213 an. Für einen Wahlsieg braucht es mindestens 270 Wahlleute.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 08:45 Uhr