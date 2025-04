Trump sieht Russland und Ukraine kurz vor einem Deal

Rom: US-Präsident Trump ist weiter zuversichtlich, dass es bald ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine gibt. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung, schrieb er auf Truth Social kurz nach seiner Landung in Italien. Russland und die Ukraine sollten sich nun auf sehr hoher Ebene treffen, um die Sache zu Ende zu bringen. In den meisten wichtigen Punkten sei man sich einig. Trump lobte die Gespräche seines Sondergesandten Witkoff in Moskau. Die USA gingen überall hin, wo es nötig sei, um das Ende dieses grausamen und sinnlosen Krieges zu unterstützen. Auch der Kreml sprach von einem konstruktiven Treffen zwischen Putin und Witkoff - es war das vierte und dauerte rund drei Stunden. Das Gespräch habe dazu gedient, die Positionen Russlands und der USA weiter anzunähern, Auch über mögliche direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sei gesprochen worden.

