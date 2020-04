Trump sieht Höhepunkt der Corona-Pandemie in den USA überwunden

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach Einschätzung von Präsident Trump haben die USA den Höhepunkt der Fallzahlen in der Corona-Krise überwunden. Trump sagte, es sei eindeutig, dass die aggressive Strategie wirkt. Man müsse aber wachsam bleiben. Heute will der Präsident neue Richtlinien bekanntgeben, mit denen die Rückkehr zur Normalität eingeläutet werden sollen. In den USA gibt es nach Angaben der Johns-Hopkins-Universtität aktuell mehr als 636.000 Fälle von Corona-Infektionen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 02:00 Uhr