Trump sieht bislang keine Beweise für Vergiftung Nawalnys

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat sich zurückhaltend zum Fall des russischen Oppositionellen Nawalny geäußert. Er habe noch keine Beweise gesehen, sagte Trump, aber auch keinen Grund, die Darstellung Berlins anzuzweifeln. Zuvor hatte Deutschland die USA und alle anderen Nato-Verbündeten informiert, dass Nawalny mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Unterdessen debattiert die Politik über mögliche Reaktionen - etwa über einen Baustopp der von Russland nach Deutschland verlaufenden Ostsee-Gasleitung "Nord Stream 2". Der Chef der EVP-Fraktion, Weber, sagte im ZDF, das müsse eine Option sein. Wenn der politische Wille da sei, müssten wirtschaftliche Fragen hintanstehen. Nawalny war vor gut zwei Wochen auf einem Flug in Russland zusammengebrochen und wird derzeit in Deutschland behandelt. Moskau bestreitet eine Verwicklung in den Fall.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.09.2020 06:15 Uhr