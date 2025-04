Trump schwächt Zölle für Autoindustrie ab

Washington: US-Präsident Trump hat Zollerleichterungen für Autobauer erlassen. Per Dekret ordnete er an, dass die Hersteller nicht doppelt belastet werden sollen, etwa durch Zölle auf importierte Fahrzeuge sowie auf eingeführte Materialien wie Stahl und Aluminium. Laut US-Handelsministerium gilt das auch für deutsche Autobauer, beispielsweise BMW mit seiner Fabrik im Bundesstaat South Carolina oder Mercedes im Bundesstaat Alabama. Für alle in den Vereinigten Staaten hergestellten und verkauften Fahrzeuge, die auf importierte Ersatzteile angewiesen sind, gibt es außerdem eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Das soll den Unternehmen helfen, Lieferketten in den USA aufzubauen.

