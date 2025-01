Trump schlägt Umsiedlung der Bewohner des Gazastreifens vor

Washington: US-Präsident Trump hat sich dafür ausgesprochen, den weitgehend zerstörten Gazastreifen zu räumen und die dort lebenden Palästinenser in arabischen Ländern unterzubringen. Er wolle, dass Ägypten und Jordanien anderthalb Millionen Menschen aufnehmen, sagte Trump vor Journalisten. Fast alles im Gazastreifen sei zerstört und die Menschen stürben dort. Deshalb, so der US-Präsident weiter, würde er lieber mit einigen arabischen Ländern zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo die Palästinenser vielleicht in Frieden leben könnten.

