Trump schickt 2.000 Nationalgardisten nach Los Angeles

Washington: US-Präsident Trump hat die Entsendung von 2.000 Nationalgardisten nach Los Angeles angeordnet. Das teilte seine Sprecherin mit. In der kalifornischen Stadt kommt es wiederholt zu Protesten gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE, die am Freitag bei Razzien Dutzende Einwanderer festgenommen hatten. Gestern war es erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Bundespolizisten und Demonstranten gekommen, bei denen auch Blendgranaten und Tränengas eingesetzt wurden. // STOP // Hintergrund ist Trumps verschärfte Asylpolitik, die eine Massenabschiebung von Einwanderern zum Ziel hat. - Dass der Präsident die Befehlsgewalt über die Nationalgarde eines Bundesstaats übernimmt, kam in der US-Geschichte bislang nur selten vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 06:00 Uhr