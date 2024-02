Trump schaltet in Frage um juristische Immunität Supreme Court ein

Washington: Der frühere US-Präsident Trump hat in der Frage um seine juristische Immunität den Supreme Court eingeschaltet. Seine Anwälte reichten am Abend einen Antrag ein, wonach ein Urteil in einem Strafprozess ausgesetzt werden soll - solange, bis das Oberste Gericht über Trumps Immunität entschieden hat. Bei dem Prozess geht es um den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Ein Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, dass Trump dafür keine Immunität genießt und strafrechtlich verfolgt werden kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 03:00 Uhr