Trump sanktioniert Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die USA wehren sich mit einem drastischen Schritt gegen Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes. Per Dekret hat Präsident Trump Sanktionen und Einreiseverbote für Mitarbeiter des Gerichts erlassen, die wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan ermitteln. Außenminister Pompeo sprach von einem nutzlosen und ineffizienten, Zitat, Känguru-Gericht. Man könne diese Leute nicht in die USA kommen und amerikanische Freiheiten genießen lassen, wenn sie den "Verteidiger dieser Freiheiten" anklagen wollen, so Pompeo. Der Strafgerichtshof ermittelt, ob US-Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. Der Chefanklägerin des Gerichtes, Fatou Bensouda, zufolge gibt es Hinweise darauf, dass Amerikaner Gefangene gefoltert, misshandelt und vergewaltigt haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2020 23:00 Uhr