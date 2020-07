Trump sagt Nominierungsparteitag wegen Corona ab

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Wegen der stark steigenden Zahl der Corona-Infektionen in den USA fällt der für Ende August geplante Nominierungsparteitag der Republikaner in Florida aus. US-Präsident Trump sagte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, es sei nicht die richtige Zeit, um einen "großen, überfüllten Parteitag" abzuhalten. Die Regierung wolle mit der Absage "ein Zeichen setzen". Landesweit wurden in den USA bis gestern mehr als vier Millionen Infektionsfälle bestätigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 04:00 Uhr