Trump sagt erste Fernsehdebatte der Republikaner ab

Washington: Der frühere US-Präsident Trump will nicht an der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber am Mittwoch teilnehmen. Auf seiner Plattform Truth Social teilte er mit, die Öffentlichkeit wisse, wer er sei und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft er hatte. Trump ist trotz der vier Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden, der klare Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Die Vorwahlen bei den Republikanern beginnen am 15. Januar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2023 04:00 Uhr