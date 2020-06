Trump ruft Wahlkampfbeginn aus

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tulsa: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist US-Präsident Trump wieder bei einer Massenkundgebung aufgetreten. In Tulsa im Bundesstaat Oklahoma rief er seinen Anhängern zu, "wir fangen unseren Wahlkampf an". Tausende waren zu der Kundgebung gekommen. Trumps Team hatte aber mit noch deutlich mehr Besuchern gerechnet. Wer an der Veranstaltung teilnehmen wollte, musste erklären, dass er die Organisatoren im Fall einer Covid-19-Erkrankung nicht haftbar machen werde. Vor der Kundgebung hatte das Wahlkampf-Team mitgeteilt, sechs Mitarbeiter seien positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 03:00 Uhr