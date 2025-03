Trump relativiert seine Äußerung zum raschen Kriegsende

Washington: US-Präsident Trump hat eingestanden, mit seinem Versprechen eines raschen Kriegsendes in der Ukraine übertrieben zu haben. In einem amerikanischen TV-Interview sagte Trump, er sei ein wenig sarkastisch gewesen, als er behauptet habe, er werde nach seiner Wahl zum Präsidenten den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden - sogar noch vor seinem Amtsantritt. Inzwischen ist seine Regierung 54 Tage im Amt und versucht noch, eine Lösung für den Konflikt zu finden. In einem Ausschnitt des Interviews, das morgen komplett ausgestrahlt wird, sagte Trump, was er wirklich meine, sei, dass er das Problem gerne lösen würde. In dem Interview wurde Trump auch gefragt, was er vorhabe, wenn der russische Präsident Putin einer Waffenruhe nicht zustimme. Trump erklärte, das wären schlechte Nachrichten für die Welt, weil so viele Menschen sterben, aber er glaube, Putin werde zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2025 14:00 Uhr