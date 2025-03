Trump-Regierung stoppt Militärhilfe für die Ukraine

Washington: US-Präsident Trump erhöht den Druck auf die Ukraine offenbar noch einmal deutlich. Wie zwei Beamte aus dem US-Verteidigungsministerium und dem Weißen Haus mitteilten, hat Trump angeordnet, die Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land auszusetzen. Man unterbreche und überprüfe die Unterstützung, um sicherzustellen, dass sie zur Lösungsfindung beiträgt - so wird einer der Mitarbeiter zitiert. Diese Pause solle so lange dauern, bis man in den USA feststelle, dass - Zitat - "die ukrainische Führung guten Willen zum Frieden zeigt". Von dem Schritt betroffen sind Waffenhilfen in Höhe von mehreren hundert Millionen US-Dollar. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte am Abend noch bekräftigt, den Krieg so bald wie möglich beenden zu wollen. Er bestand aber auf Sicherheitsgarantien für sein Land als Voraussetzung für ein Ende der Kampfhandlungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 07:00 Uhr