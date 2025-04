Trump-Regierung muss Abgeschobenen zurückholen

Washington: Die US-Regierung muss einen versehentlich nach El Salvador abgeschobenen Mann zurückholen. Das hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten entschieden und damit einen Eilantrag des Justizministeriums abgelehnt. Der 29-Jährige wurde Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland gebracht. Er war nach Angaben seiner Anwälte 2011 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal aus El Salvador in die USA eingereist. Ein Einwanderungsrichter hatte ihm aber 2019 Schutz vor Abschiebung gewährt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2025 06:00 Uhr