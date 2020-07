Trump rechtfertigt sein Krisenmanagement

Nachrichtenarchiv - 22.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie verteidigt. Auf einer Pressekonferenz sagte er, er arbeite Hand in Hand mit den Gouverneuren der Bundesstaaten, daher seien alle für den Kampf gegen das Virus verantwortlich. Trump betonte, er habe die Grenzen geschlossen und - so wörtlich - viele Dinge getan, die sehr gut waren. Die Sprecherin des Weißen Hauses, McEnany, lobte den Präsidenten mit den Worten, er habe drei bis vier Millionen Menschenleben gerettet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2020 08:00 Uhr