Trump rechnet mit Verkauf von TikTok

Washington: US-Präsident Trump geht davon aus, dass in den kommenden Tagen eine Lösung für die Zukunft der Video-App TikTok gefunden wird. Trump sagte, er glaube an eine Einigung mit der chinesischen Muttergesellschaft ByteDance über den Verkauf der App in den USA. Es gebe viele Interessenten. Bis 5. April läuft eine Frist, um einen nicht-chinesischen Käufer für den US-Ableger von TikTok zu finden. Sonst droht ein Verbot in den Vereinigten Staaten. Hintergrund sind Vorwürfe der US-Behörden, Bytedance missbrauche TikTok im Dienst der chinesischen Führung zum Ausspionieren der Nutzer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2025 03:00 Uhr