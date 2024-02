Trump reagiert ausfällig auf 355-Millionen-Dollar-Strafurteil

New York: In einem Zivilverfahren wegen Betrugs ist der frühere US-Präsident Trump zu einer Strafe in Höhe von rund 355 Millionen Dollar verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Trump den Umfang seines Vermögens jahrelang in Finanzberichten bewusst aufgebläht hat. Dadurch hatten er und die Top-Manager seines Unternehmens an günstige Kredite für sein Immobilienimperium kommen wollen. Das Gericht legte außerdem fest, dass Trump drei Jahre lang nicht in führender Position in einem Unternehmen in New York tätig sein darf, also auch nicht in seinem eigenen. Der Verurteilte warf nach der Urteilsverküdung der Justiz in New York "komplette und totale Heuchelei" vor. Der Prozess sei Teil einer von seinem Nachfolger Biden angeordneten "Hexenjagd", sagte er und kündigte Revision an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 02:00 Uhr