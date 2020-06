Trump plant laut Medienberichten Truppenabzug

Nachrichtenarchiv - 06.06.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump will offenbar die Zahl der US-Soldaten in Deutschland auf 25.000 verringern. Das "Wall Street Journal" berichtet, ein Memorandum von Trumps Sicherheitsberater nenne als "Zeithorizont" für den Truppenabzug den September. Derzeit halten sich noch über 34.000 US-Soldaten in Deutschland auf. Auch die Nachrichtenagentur Reuters und das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" schreiben über eine geplante Reduzierung der US-Präsenz in Deutschland. Das Weiße Haus bestätigte eine solche Absicht Trumps nicht. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Ullyot, teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, derzeit gebe es dazu keine Ankündigung. Trump überprüfe aber ständig den Einsatz von US-Soldaten im Ausland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2020 01:00 Uhr