Trump ordnet Strafzölle auf Stahl und Aluminium an

Washington: US-Präsident Trump hat seine Drohung wahr gemacht: Importe von Stahl und Aluminium werden mit Sonderzöllen in Höhe von 25 Prozent belegt. Er unterzeichnete im Weißen Haus entsprechende Dekrete. Die zusätzlichen Abgaben sollen nach seinen Worten ohne Ausnahme für Einfuhren aus allen Staaten gelten. Unklar ist noch, wann die neuen Zölle in Kraft treten. Trump behauptete, auf diesem Weg werde Amerika wieder reich. Er erwäge auch Sonderzölle auf Autos, Computerchips und pharmazeutische Produkte. In seiner ersten Amtszeit bis 2021 hatte Trump ebenfalls zusätzliche Abgaben auf Stahl und Aluminium eingeführt. Die EU reagierte damals mit Zöllen auf ausgewählte US-Produkte wie Jeans, Whisky und Motorräder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 01:00 Uhr