Trump ordnet Sanktionen gegen Internationalen Strafgerichtshof an

Washington: US-Präsident Trump will nun offenbar auch gegen den Internationalen Strafgerichtshof vorgehen. Wie die US-Regierung mitteilte, hat Trump ein Dekret unterzeichnet, wonach Mitglieder des Gerichtshofs mit Sanktionen belegt werden. Betroffen sind den Angaben zufolge Personen, die an Ermittlungen gegen US-Bürger oder gegen Verbündete der USA beteiligt sind. Sie und ihre Familienangehörige sollen nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Außerdem drohen ihnen finanzielle Sanktionen. In Trumps Anordnung heißt es, das Gericht habe seine Macht missbraucht, indem es unbegründete Haftbefehle etwa gegen den israelischen Premierminister Netanjahu erlassen habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2025 06:00 Uhr