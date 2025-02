Trump ordnet Austritt der USA aus UN-Menschenrechtsrat an

Washington: Die USA ziehen sich unter Donald Trump aus immer mehr internationalen Abkommen und Organisationen zurück. Jetzt folgt der nächste Schritt. Trump hat angeordnet, dass die USA nicht mehr im UN-Menschenrechtsrat mitarbeiten. Es ist schon der 2. Austritt der USA aus dem Gremium. 2019 hatten die USA den Rat für Menschenrechte schon einmal verlassen, während Trumps erster Amtszeit. Sein Nachfolger Biden war aber wieder beigetreten. Auch im Kampf gegen illegale Einwanderung hat Trump die nächste Maßnahme angestoßen: Wie von ihm angekündigt, werden jetzt die ersten festgenommenen Migranten auf den Militär-Stützpunkt Guantanamo auf Kuba gebracht - allerdings nicht in das berüchtigte Gefängnis. Trump will nach eigenen Aussagen in Guantanamo ein Haftzentrum für etwa 30.000 kriminelle Einwanderer bauen. - Mexikos Präsidentin Sheinbaum hat unterdessen mitgeteilt, dass die ersten von 10.000 zusätzlichen Soldaten wie vereinbart an die Grenze zu den USA entsandt worden sind. Damit kommt sie einer Forderung von US-Präsident Trump im Handelsstreit nach. Die Soldaten sollen den Handel mit der Droge Fentanyl unterbinden und die irreguläre Einwanderung in die USA begrenzen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 04.02.2025 22:00 Uhr