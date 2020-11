Trump oder Biden? Wahltag in den USA

Nachrichtenarchiv - 03.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA wird heute der neue Präsident gewählt. Umfragen sehen den demokratischen Herausforderer Biden vor dem republikanischen Amtsinhaber Trump. Wegen des komplizierten Wahlsystems sind Prognosen allerdings schwierig. Der Ausgang könnte erst in einigen Tagen feststehen. Außerdem müssen viele Briefwahlstimmen ausgezählt werden: Mehr als 96 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme vorzeitig abzugeben. - Zwei Ergebnisse gibt es bereits. Im Bundesstaat New Hampshire sind die Wahllokale in zwei Dörfern schon seit Mitternacht geöffnet. In einem setzte sich Biden durch, im anderen Trump.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2020 09:00 Uhr