Trump nominiert konservatie Juristin Barret für den Obersten Gerichtshof

Nachrichtenarchiv - 27.09.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat die konservative Juristin Amy Coney Barrett für den freien Sitz am Obersten Gericht der USA nominiert. Die 48-jährige wird damit wahrscheinlich Nachfolgerin der jüngst verstorbenen liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg. Die Republikaner im Senat wollen die Personalie noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November durchsetzen. Die konservativen Richter hättan dann am höchsten Gericht des Landes eine Mehrheit von 6:3 Sitzen, wie von Trump und den Republikanern angestrebt. Barrett - eine Katholikin und siebenfache Mutter - ist hoch angesehen im christlich-konservativen Lager, einer Kernwählergruppe des Präsidenten. Dieser lobte die Juristin bei der Nominierung als - so wörtlich - "eine Frau von unvergleichlicher Vollendung".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2020 00:00 Uhr