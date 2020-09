Trump nominiert Coney Barrett für Supreme Court

Das Wetter: Im Norden bewölkt, sonst freundlich bei 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: In Teilen Frankens und der Oberpfalz meist bewölkt, in Unterfranken auch noch Regen, sonst freundlich, in Alpennähe und in Niederbayern oft sonnig. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. Kommende Nacht im Südosten wolkig mit Regen, sonst klar, Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt, im Südosten und in Unterfranken Regen. Die weiteren Aussichten: Dienstag trüb mit Regen, Mittwoch wieder freundlicher und wärmer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 06:30 Uhr