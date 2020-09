Trump nominiert Amy Coney Barrett für den Supreme Court

Nachrichtenarchiv - 27.09.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat die konservative Bundesrichterin Amy Coney Barrett für die freie Stelle am Obersten Gericht der Vereinigten Staaten nominiert. Sie soll den vakanten Platz der unlängst verstorbenen Ruth Bader Ginsburg ausfüllen. Bei der Erklärung im Rosengarten des Weißen Hauses nannte Trump die siebenfache Mutter und entschiedene Abtreibungsgegnerin "einen der brillantesten und begabtesten rechtlichen Köpfe der Nation". Die Bundesrichterin aus Chicago orientiert sich in ihrer Arbeitsweise an ihrem Mentor Antonin Scalia, dem 2016 verstorbenen Supreme-Court-Richter. Barrett sagte, dessen Philosophie sei auch die ihre: Richter müssten das Gesetz anwenden, wie es geschrieben steht. Sie seien keine politischen Entscheidungsträger. Durch die Mehrheitsverhältnisse im Senat ist die Bestätigung von Amy Coney Barrett als Richterin am Obersten Gericht noch vor der Präsidentschaftswahl sehr wahrscheinlich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 04:00 Uhr