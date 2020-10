Trump nimmt zu Gesundheitszustand Stellung

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Zum Gesundheitszustand des corona-infizierten US-Präsidenten gibt es unterschiedliche Angaben. Am Abend hat sich Trump selbst zu Wort gemeldet, in einem vierminütigen Video aus dem Krankenhaus. Er fühle sich sehr viel besser, sagte Trump, aber in den nächsten paar Tagen komme wohl die wahre Prüfung. Man werde sehen, was dann passiert. Trumps Stabschef Meadows bestätigte unterdessen, dass die Corona-Infektion bei Trump einen schwereren Verlauf genommen hatte als anfangs dargestellt. Im TV-Sender Fox News erklärte er, der Präsident habe Fieber gehabt, die Sauerstoffsättigung seines Bluts sei rapide gefallen. Gestern hatte Trumps Ärzteteam noch von milden Symptomen berichtet. Inzwischen sagte sein Leibarzt, Trump sei noch nicht über den Berg, man bleibe aber vorsichtig optimistisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 06:00 Uhr