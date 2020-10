Trump nimmt Wahlkampf nach Covid-Erkrankung wieder auf

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump ist neun Tage nach seinem positiven Corona-Test wieder in den Wahlkampf gestartet. Bei seiner kurzen Ansprache vom Balkon des Weißen Hauses vor mehreren hundert Anhängern sagte Trump, es gehe ihm gut. Zugleich warnte er vor einem Sieg seines Herausforderers Biden. Dessen Programm sei sozialistisch oder gar kommunistisch und würde das Land in die Krise stürzen. Morgen will Trump seine Wahlkampftour wieder aufnehmen, er plant in der kommenden Woche mindestens drei Kundgebungen. Umfragen zufolge liegt er derzeit hinter seinem Herausforderer Joe Biden. Nach Angaben seines Arztes ist Trump nicht mehr ansteckend. Ein Corona-Test von gestern Morgen habe ergeben, dass sich das Virus nicht mehr aktiv vermehre.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 06:00 Uhr