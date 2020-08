Trump nimmt Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten an

Nachrichtenarchiv - 28.08.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat seine erneute Nominierung als Kandidat der Republikaner offiziell angenommen. Damit tritt er am 3. November gegen den Demokraten Biden an. Trump sagte vor einer halben Stunde bei seiner Rede am Weißen Haus, dies sei die wichtigste Wahl in der Geschichte der USA. Zu keiner Zeit hätten die Amerikaner eine klarere Wahl gehabt zwischen zwei Parteien, zwei Visionen oder zwei Agenden. An der Nominierungsrede im Rosengarten nahmen rund 1.500 Gäste teil. Vor dem Weißen Haus versammelten sich hunderte Demonstranten. Sie trugen unter anderem Fahnen der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 05:00 Uhr