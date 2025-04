Trump nennt China im Zollstreit "größten Übeltäter"

US-Präsident Trump hat erklärt, dass er China mit weiteren Zöllen in Höhe von 50 Prozent belegen will. Die Ankündigung ist eine Reaktion auf die von Peking geplanten Gegenzölle von 34 Prozent. Auf seiner Social-Media Plattform hat Trump China als "größten Übeltäter" bezeichnet. Er habe großen Respekt vor dem Land, so der US-Präsident, aber China könne das nicht einfach so machen. Ein Aussetzen der Zölle, auch gegen andere Staaten, schloss Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus erneut aus. Es gebe aber viele Länder, die im Zollstreit mit den USA verhandeln wollten, sagte er. So zeigte sich auch die Europäische Union weiter verhandlungsbereit. Kommissionschefin von der Leyen schlug dem US-Präsidenten vor, alle Zölle auf Industriegüter gegenseitig abzuschaffen. Trump sagte jedoch, ein Schwerpunkt seiner Bemühungen werde sein, das Handelsdefizit mit der EU zu beseitigen.

