Trump nach eigenen Angaben corona-positiv

Nachrichtenarchiv - 02.10.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch seine Frau Melania sei infiziert, teilte Trump auf Twitter mit. Beide sind in Quarantäne. Trump und seine Frau haben sich vermutlich bei einer engen Beraterin angesteckt. Mit ihr waren der Präsident und die First Lady in den letzten Tagen auf mehreren Wahlkampfveranstaltungen. Die USA sind auf der Zielgeraden zur Präsidentschaftswahl am 3. November. Ob es noch Fernseh-Debatten der beiden Bewerber gibt, ist derzeit offen. Ein für heute geplanter Auftritt Trumps in Florida wurde abgesagt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.10.2020 11:15 Uhr