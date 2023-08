Trump muss in Georgia 200.000 Dollar Kaution hinterlegen

Atlanta: Der frühere US-Präsident Trump muss im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug eine Kaution von 200.000 Dollar zahlen. Das hat das zuständige Gericht im US-Bundesstaat Georgia festgelegt. In den vier aktuell laufenden Strafverfahren gegen Trump ist es das erste Mal, dass eine solche Geld-Auflage bekannt wurde. Der 77-Jährige kündigte an, er wolle sich übermorgen den Behörden in Georgia stellen und im Bezirksgefängnis in Atlanta erscheinen. Trump war vor einer Woche wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt worden. Zu seinen 18 Mitangeklagten gehört auch sein ehemaliger Anwalt, Giuliani.

