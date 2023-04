Trump meldet vier Millionen Dollar an Spenden nach Anklageerhebung

Meldungsarchiv - 01.04.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Der frühere US-Präsident Trump hat in den vergangenen 24 Stunden nach eigenen Angaben rund vier Millionen Dollar an Spenden erhalten. Seit bekannt wurde, dass Trump in New York angeklagt wird, hatte sein Wahlkampfteam Spendenaufrufe an seine Anhänger verschickt. Das Geld solle Trump helfen, sich gegen die - wie es wörtlich hieß - "nie endende Hexenjagd" zu verteidigen. Wie mehrere Medien berichten, wird dem 76-Jährigen mindestens eine schwere Straftat zur Last gelegt. Für was genau er angeklagt werden soll, ist aber noch unklar. Grundsätzlich geht es bei den Vorwürfen gegen Trump um falsch deklarierte Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2023 19:00 Uhr