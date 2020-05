Trump macht erneut China für Corona-Pandemie verantwortlich

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat China erneut für den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verantwortlich gemacht und dem Land Unfähigkeit vorgeworfen. Mit Blick auf das Virus sagte er: "Es hätte direkt an der Quelle gestoppt werden können. Es wäre einfach gewesen." In Bezug auf seine Vorwürfe, die Pandemie habe ihren Ursprung in einem Forschungslabor in der chinesischen Stadt Wuhan, mutmaßte Trump: "Wahrscheinlich war es Inkompetenz, jemand war dumm." China weist die Anschuldigungen aus Washington vehement zurück.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 01:00 Uhr