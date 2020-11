Trump leitet Amtsübergabe an Biden ein

Nachrichtenarchiv - 24.11.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump hat die Amtsübergabe an seinen designierten Nachfolger Biden eingeleitet. Bisher hatte er ihm und seinem Team den Zugang zur Regierung verweigert. Nun erklärte Trump, er habe Regierung und Bundesbehörden angewiesen, zu tun, was getan werde müsse. Zugleich kündigte Trump aber an, den Kampf um seinen Verbleib im Weißen Haus fortzusetzen. Er glaube weiterhin, juristisch gegen Biden zu gewinnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.11.2020 01:00 Uhr