Trump laut Leibarzt mehrfach negativ auf Corona getestet

12.10.2020 04:00 Uhr

Washington: US-Präsident Trump ist nach Angaben seines Leibarztes mehrfach negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Schnelltests an mehreren Tagen in Folge hätten ergeben, dass bei Trump keine Infektion mehr nachweisbar sei, teilte der Mediziner Conley mit. Die Diagnose wurde öffentlich, kurz bevor der Präsident bei einer Wahlkampfveranstaltung in Florida auftrat. Dabei sagte Trump, er fühle sich so virusfrei, dass er ein Bad in der Menge nehmen könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2020 04:00 Uhr