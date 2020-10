Trump laut Leibarzt mehrfach negativ auf Corona getestet

Nachrichtenarchiv - 13.10.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Präsident Trump ist nach Angaben seines Leibarztes mehrfach negativ auf das Corona-Virus getestet worden. Schnelltests an mehreren Tagen in Folge hätten ergeben, dass bei Trump keine Infektion mehr nachweisbar sei, teilte der Mediziner Conley mit. Die Diagnose wurde öffentlich, während sich Trump mit der Präsidentenmaschine auf dem Weg zu einer Wahlkampfveranstaltung in Florida befand. In den kommenden Tagen plant der Präsident weitere Auftritte in Pennsylvania und Iowa.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.10.2020 02:00 Uhr