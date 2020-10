Trump lässt sich in Militärkrankenhaus behandeln

Corona-Pandemie bringt viele Studenten in Notlage

Berlin: Die Corona-Krise hat viele Studenten in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. In den vergangenen fünf Monaten sind fast vier mal so viele Anträge auf einen Studienkredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gestellt worden wie vor einem Jahr. Wie aus einem Schreiben des Bundesbildungsministeriums hervorgeht, haben mehr als 30.000 Studenten Kredite in Höhe von insgesamt fast einer Milliarde Euro beantragt. Hintergrund ist, dass durch die Pandemie viele Nebenjobs weggefallen sind. Als weitere Corona-Hilfe hatte die Regierung einen Notfonds aufgelegt. Von Juni bis September dieses Jahres wurden bis zu 500 Euro pro Monat an diejenigen ausgezahlt, die nachweisen konnten, dass sie durch weggebrochene Einnahmen in eine finanzielle Notlage geraten sind. Dieses Geld muss nicht zurückgezahlt werden.

