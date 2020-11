Trump lässt erstmals leichten Zweifel an seinem Sieg erkennen

Nachrichtenarchiv - 14.11.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Erstmals seit einer Woche hat sich US-Präsident Trump wieder öffentlich geäußert. Bei seinem Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses ging es aber vorrangig nicht um den Ausgang der Präsidentschaftswahl, sondern um einen Corona-Impfstoff. Laut Trump soll das Vakzin der Hersteller Pfizer und Biontech - "sehr sehr schnell " - so wörtlich - in den USA zugelassen werden. Die Wirksamkeit des Impfstoffes übertreffe bei Weitem alle Erwartungen. Danach ließ Trump erstmals leise Zweifel an seiner bisherigen Siegesgewissheit erkennen: Er sagte, seine Regierung werde keinen landesweiten Lockdown verhängen, und fuhr wörtlich fort: "Doch wer weiß, welche Regierung es sein wird. Trump hatte seine Wahlniederlage bisher nicht anerkannt. Seinem demokratischen Herausforderer ist der Sieg inzwischen nicht mehr zu nehmen. Nachdem nun auch North Carolina und Georgia ihre Ergebnisse veröffentlicht haben, kommt Biden auf 306 Wahlleute, benötigt werden 270.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.11.2020 11:45 Uhr