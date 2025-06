Trump lässt Atomanlagen im Iran bombardieren

Washington: Die USA haben in der vergangenen Nacht in den Krieg im Nahen Osten eingegriffen und Atomanlagen im Iran bombardiert. Nach übereinstimmenden US-Medienberichten war darunter auch die besonders gesicherte Anlage in Fordo. Auf sie hätten sechs US-Tarnkappenbomber insgesamt zwölf besonders schwere, bunkerbrechende Bomben abgeworfen. Außerdem wurden die Anlagen in Natans und Isfahan angegriffen, teils mit Marschflugkörpern, teils mit bunkerbrechenden Bomben. Präsident Trump betonte anschließend, die Anlagen seien "vollständig zerstört" worden. - Die Führung in Teheran sprach von einem "völkerrechtswidrigen Angriff" der USA. Dasselbe Regime, das eine ständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat genieße, mache vor keinerlei Gesetzeswidrigkeit halt, so das iranische Außenministerium. Noch in der Nacht feuerte der Iran Raketen auf Israel ab. Die israelischen Sicherheitskräfte sprechen von etwa zehn Einschlägen, unter anderem in Tel Aviv, und 16 Verletzten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 10:00 Uhr