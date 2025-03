Trump kürzt Mittel für Auslandssender Voice of America

Washington: US-Präsident Trump hat im Rahmen seiner Kürzungpolitik bei Behörden jetzt auch Mittel für den Auslandssender Voice of America gestrichen. Er ordnete massive Einsparungen bei der Muttergesellschaft des Senders an, die United States Agency for Global Media. Die Behörde überwacht alle staatlich finanzierten Rundfunkprogramme der USA im Ausland, wie etwa Radio Free Europe mit Sitz in Prag. Die neue Chefin der Behörde, Kari Lake, erklärte, dass auch Verträge mit Nachrichtenagenturen wie AP oder Reuters gekündigt würden. Man sollte keine externen Unternehmen dafür bezahlen, um zu sagen was die Nachrichten sind, sondern die Nachrichten selbst produzieren, schrieb sie auf X. - Die meisten Zeitungen, Sender oder Online-Portale nutzen Nachrichtenagenturen, um Informationen aus aller Welt zu erhalten.

