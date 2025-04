Trump kündigt Zollpause für viele Länder an

US-Präsident Trump hat eine Pause im internationalen Handelskonflikt angekündigt: Bestimmte Zölle, die gerade in Kraft getreten sind, will er für 90 Tage aussetzen. Während dieser Zeit soll ein universeller Zollsatz von 10 Prozent gelten. Ausgenommen ist aber ein Land: Für Einfuhren aus China gelten mit sofortiger Wirkung noch höhere Zölle, nämlich 125 Prozent. Als Grund nannte Trump mangelnden Respekt Chinas vor den Weltmärkten. An den US-Börsen hat Trumps Ankündigung ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte um fast sieben Prozent zu.

