Trump kündigt Zölle in Höhe von 20 Prozent auf EU-Importe an

Washington: US-Präsident Trump setzt seine aggressive Handelspolitik fort: Er unterzeichnete ein Dekret, das weitere zusätzliche Zölle für Länder in der ganzen Welt vorsieht. Demnach sollen auf die meisten Importe in die Vereinigten Staaten pauschal Abgaben in Höhe von zehn Prozent erhoben werden. Für Einfuhren aus der EU sind 20 Prozent vorgesehen, für Produkte aus China 34 Prozent. Trump will damit nach eigenen Angaben die Produktion in den USA stärken. Der EU warf Trump vor, sein Land abzuzocken. Es ist der bisher wohl folgenschwerste Schritt in der Handelspolitik des US-Präsidenten. Er dürfte die Weltwirtschaft nach Ansicht von Analysten erheblich belasten. - Seit der Früh werden außerdem die bereits angekündigten Zölle auf Auto-Importe in Höhe von 25 Prozent fällig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 07:00 Uhr