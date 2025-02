Trump kündigt Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte an

Washington: US-Präsident Trump will Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erheben. Die Abgaben in Höhe von 25 Prozent sollen für Importe aus allen Ländern gelten. Sie sollen im Laufe des Tages offiziell gemacht werden. Schon während seiner ersten Amtszeit hatte Trump auf Stahl Zölle von 25 Prozent verhängt, auf Aluminium waren es 10 Prozent. Später wurden aber mehreren Handelspartnern zollfreie Kontingente gewährt, darunter der Europäischen Union. Betroffen wären diesmal vor allem Kanada, Brasilien und Mexiko. Morgen oder übermorgen will Trump zudem sogenannte gegenseitige Zölle verkünden. Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten Importzölle erheben, sobald ein anderes Land US-Produkte mit Abgaben belegt.

