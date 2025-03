Trump kündigt weitere Zollerhöhungen an

US-Präsident Trump hat weitere Zollerhöhungen angekündigt. In einer Rede vor beiden Häusern des Kongresses behauptete er ein weiteres Mal, viele Länder behandelten die USA unfair. Dabei erwähnte er ausdrücklich auch die Europäische Union. Vom 2. April an werden die USA nach seinen Worten Zolltarife auf Gegenseitigkeit anwenden. Das werde zu höheren Abgaben auf viele Waren führen. Damit will er vor allem die Landwirtschaft und die Autoindustrie der USA fördern: Zölle werden Amerika wieder reich machen, sagte er. Auf dem Weg dorthin müsse man auch kleinere Störungen hinnehmen. Seit gestern erheben die USA zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf Waren aus den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2025 04:00 Uhr