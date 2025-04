Trump kündigt umfassende Zölle an - 20 Prozent für Waren aus der EU

Washington: US-Präsident Trump hat neue Zölle für Handelspartner weltweit angekündigt. Sie fallen an auf die meisten Importe in die USA. Einfuhren aus der Europäischen Union etwa werden mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt, Waren aus China mit 34 und aus Lesotho sogar mit 50 Prozent. Trump kritisierte, die USA seien jahrzehntelang von anderen Nationen geplündert worden. Durch diese Entscheidung würden Arbeitsplätze und Fabriken zurück in die Vereinigten Staaten kommen. Viele Analysten hingegen gehen davon aus, dass das Vorgehen Trumps zu einer Verschärfung der Inflation und zu wirtschaftlicher Stagnation führen könnte - auch in den USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2025 06:00 Uhr