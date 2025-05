Trump kündigt Telefonate mit Putin und Selenskyj an

Washington: US-Präsident Trump hat ein Telefonat mit seinem russischen Kollegen Putin zum Krieg in der Ukraine angekündigt. Das Gespräch solle am Montag stattfinden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Thema werde die - so wörtlich - Beendigung des Blutbads sein. Danach werde er mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Vertretern von NATO-Mitgliedern sprechen. Gestern hatten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in der Türkei keine großen Fortschritte gebracht.

