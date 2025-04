Trump kündigt pauschale Einfuhrzölle von 20 Prozent für Waren aus der EU an

US-Präsident Trump setzt seine aggressive Handelspolitik fort und bringt ein neues Zollpaket auf den Weg. Er gab bekannt: Ab Mitternacht amerikanischer Zeit würden die USA ein System einführen, wonach andere Länder Import-Zölle zahlen in der Höhe zahlen müssen, die sie auch von den USA verlangen. Trump kündigte zudem an, auf alle Importe aus der EU würden künftig 20 Prozent Zoll fällig. Er warf der EU vor, diese hätte die USA ausgenutzt. Nun schlage man zurück. Trump verspricht sich von den Einfuhrzöllen, dass Unternehmen verstärkt in den USA produzieren und investieren,

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 02.04.2025 23:00 Uhr